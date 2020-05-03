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Сделано заявление о состоянии здоровья Михаила Мишустина

11:03
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Премьер находится в больнице

Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин остаётся в больнице под наблюдением специалистов. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
У Мишустина диагностировали коронавирус

"Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону", - цитирует Белякова "Комсомольская правда".

Перед майскими праздниками Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьера госпитализировали, а исполняющим обязанности главы кабмина президент назначил Андрея Белоусова, его первого заместителя.

Всех, кто контактировал с Мишустиным, проверили на коронавирус. Известно, что диагноз подтвердился у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

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