В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских после замечания из-за собаки

Злоумышленник задержан

Следователи выясняют обстоятельства происшествия в городе Озёры Коломенского района Подмосковья. Там нетрезвый мужчина напал с ножом на полицейских.

Стражи порядка, которые находились не при исполнении своих служебных обязанностей, сделали прохожему замечание по поводу бросающейся на них собаки.

Мужчина болезненно отреагировал на реплики полицейских, достал нож и нанёс им несколько ранений в область живота и грудной клетки. Мужчину задержали и заключили под стражу, пишет АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"