ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских после замечания из-за собаки

16:37
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Злоумышленник задержан

Следователи выясняют обстоятельства происшествия в городе Озёры Коломенского района Подмосковья. Там нетрезвый мужчина напал с ножом на полицейских.

Стражи порядка, которые находились не при исполнении своих служебных обязанностей, сделали прохожему замечание по поводу бросающейся на них собаки.

Мужчина болезненно отреагировал на реплики полицейских, достал нож и нанёс им несколько ранений в область живота и грудной клетки. Мужчину задержали и заключили под стражу, пишет АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники Росгвардии во время проверки режима самоизоляции
Сотрудники Росгвардии во время проверки режима самоизоляции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.