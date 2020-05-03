Поклонники не узнали 46-летнего Губина

Певец сильно изменился

Мальчик-бродяга Андрей Губин после долгого перерыва появился на публике. 46-летний певец, блиставший в 90-е, сильно сдал: на лице появились морщины, но остался весёлый взгляд.

30 апреля Губин отметил свой день рождения, близкие друзья устроили ему праздник в Подмосковье. А на майские праздники он решил приехать в гости к композитору и певице Ульяне Каракоз. Фотографии оттуда появились в соцсетях.

Увидев снимки поклонники Андрея расстроились. От прежнего Губина остались только глаза, написали они в комментариях.

Ему только 46, а как он выглядит. Печально, конечно. Что же с ним стало. Время беспощадно. Андрюша, бедный ты наш. Я бы его не узнала.

В начале 2000-х годов Андрей Губин покинул сцену, так и не найдя себе пару и не родив детей. Говорят, что уход из публичной жизни связан с болезнью певца: у него редкое заболевание нервной системы, из-за которого он испытывает постоянные лицевые боли. Причиной болезни врачи называют недосыпание, переутомление и хронический стресс.

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