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Поклонники не узнали 46-летнего Губина

18:40
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Певец сильно изменился

Мальчик-бродяга Андрей Губин после долгого перерыва появился на публике. 46-летний певец, блиставший в 90-е, сильно сдал: на лице появились морщины, но остался весёлый взгляд.

30 апреля Губин отметил свой день рождения, близкие друзья устроили ему праздник в Подмосковье. А на майские праздники он решил приехать в гости к композитору и певице Ульяне Каракоз. Фотографии оттуда появились в соцсетях.

Увидев снимки поклонники Андрея расстроились. От прежнего Губина остались только глаза, написали они в комментариях.

Ему только 46, а как он выглядит. Печально, конечно.

Что же с ним стало. Время беспощадно.

Андрюша, бедный ты наш. Я бы его не узнала.

 

В начале 2000-х годов Андрей Губин покинул сцену, так и не найдя себе пару и не родив детей. Говорят, что уход из публичной жизни связан с болезнью певца: у него редкое заболевание нервной системы, из-за которого он испытывает постоянные лицевые боли. Причиной болезни врачи называют недосыпание, переутомление и хронический стресс.

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