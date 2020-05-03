В Крыму стартовала акция "Позвони ветерану"

Её проводят "Волонтёры Победы"

Ветераны Крыма получили первые в этом году поздравления с 9 мая. В республике стартовала акция, которую организаторы - активисты движения "Волонтёры Победы" - неофициально называют "Позвони ветерану".

Из-за пандемии лично встретиться с героями они не могут. Но тёплые слова и пожелания всё равно услышит каждый участник Великой Отечественной - по телефону. Молодые люди тщательно готовятся к таким звонкам: предварительно изучают биографию и воинский путь ветеранов.

Активисты с интересом слушают фронтовые истории. А чтобы поднять собеседникам настроение, всегда готовы прочитать стихи или спеть песни военных лет, сообщает "ТВ Центр".

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