ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму стартовала акция "Позвони ветерану"

16:03
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Её проводят "Волонтёры Победы"

Ветераны Крыма получили первые в этом году поздравления с 9 мая. В республике стартовала акция, которую организаторы - активисты движения "Волонтёры Победы" - неофициально называют "Позвони ветерану".
Волонтёры Победы проходят онлайн-обучение

Из-за пандемии лично встретиться с героями они не могут. Но тёплые слова и пожелания всё равно услышит каждый участник Великой Отечественной - по телефону. Молодые люди тщательно готовятся к таким звонкам: предварительно изучают биографию и воинский путь ветеранов.

Активисты с интересом слушают фронтовые истории. А чтобы поднять собеседникам настроение, всегда готовы прочитать стихи или спеть песни военных лет, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Ветеран с мобильным телефоном
Ветеран с мобильным телефоном
Волонтеры победы
Волонтеры победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.