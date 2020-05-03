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На врачей скорой напали в Петербурге

14:24
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Медики приехали по вызову из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства нападения на машину скорой помощи. Это уже второй подобный случай в России за неделю. Медики прибыли по вызову к пожилой женщине, у которой проявились симптомы коронавируса. В квартиру пенсионерки ворвался её сосед. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подробности нападения мужчины на бригаду скорой помощи на Урале

42-летний мужчина повалил врача на пол, сорвал с него маску и порвал защитный костюм. Злоумышленник подверг опасности заражения коронавирусом не только сотрудников скорой помощи, но и самого себя.

Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело по статье “хулиганство”. 29 апреля нападение на врачей произошло в Екатеринбурге. Мужчина не давал машине скорой помощи выехать из двора, забрасывал автомобиль камнями. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

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