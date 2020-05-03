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Лукашенко не будет отменять Парад Победы из-за коронавируса

14:30
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Президент пригласил гостей из других стран

Президент Белоруссии не намерен отменять парад 9 мая. Александр Лукашенко полагает, что в случае отмены военного парада в День Победы его не поймут ветераны.
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"Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил глава государства.

При этом Лукашенко допустил, что не все захотят принять участие в праздничных мероприятиях. Никого тащить не будем, отметил президент.

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймём. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - заявил глава Белоруссии.

По его информации несколько российских депутатов и сенаторов изъявили желание присутствовать на параде в Минске. Лукашенко поприветствовал это. "Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт", - сказал президент.

Напомним, что в России из-за коронавируса Парад Победы перенесли на более позднюю, но пока не озвученную дату. Акция "Бессмертный полк" пройдёт в онлайн-режиме.

По последним данным, в Белоруссии выявлено 16 705 случаев заражения коронавирусом, умерли 99 человек. В России инфицированных насчитывается более 134 тысяч, зарегистрировано более тысячи умерших.

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