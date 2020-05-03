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В Кремле рассказали об участии Путина в акции "Бессмертный полк"

15:01
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Она пройдёт в День Победы

Президент России примет участие в акции "Бессмертный полк". В этом году из-за пандемии коронавируса она пройдёт в онлайн-режиме. Также её организаторы призвали всех выйти на свои балконы и спеть песню "День Победы".
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Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о том, как встретит День Победы глава государства. Президент так или иначе примет участие в акции "Бессмертный полк", а также возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам, рассказал Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"В данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства поступить по-другому просто не может", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что какое-то время Путину придётся жить, соблюдая меры предосторожности из-за коронавируса. Охрана здоровья президента сейчас осуществляется на максимальном уровне, заверил его пресс-секретарь.

Напомним, что до 12 мая в России действует режим выходных дней. Работают только жизненно необходимые предприятия, магазины и транспорт. Не исключено, что ограничения будут продлены до конца мая, этого не исключают врачи и эксперты. По последним данным, в России зарегистрировано 134 687 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 280 человек.

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