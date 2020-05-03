Власти озвучили условия для снятия ограничений по коронавирусу с 12 мая

Их могут и продлить

В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России. Для этого россияне должны проявит сознательность и не нарушать в майские праздники режим самоизоляции. Тогда с 12 мая часть ограничений можно будет снять, считает глава ведомства Анна Попова.

"Если мы не начнём нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Межу тем главный кардиолог Минздрава предложил ужесточить ограничения из-за вируса. Он сделал такое заявление на фоне увеличения числа инфицированных. Только 3 мая в России зарегистрировано 10 366 заболевших, за всё время пандемии их число превысило 134 тысячи.

"Недостаточная дисциплинированность граждан в отношении самоизоляции может быть одной из причин увеличения числа новых случаев коронавируса, поэтому карантинные меры должны быть жёстче", - приводит РБК слова академика РАН Сергея Бойцова.

В России до 12 мая действует режим выходных дней с сохранением зарплаты. Работаю только продовольственные магазины, транспорт и жизненно важные предприятия с непрерывным циклом производства.

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