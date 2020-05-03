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Власти озвучили условия для снятия ограничений по коронавирусу с 12 мая

15:36
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Их могут и продлить

В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России. Для этого россияне должны проявит сознательность и не нарушать в майские праздники режим самоизоляции. Тогда с 12 мая часть ограничений можно будет снять, считает глава ведомства Анна Попова.
Как это было: массовое нарушение режима самоизоляции в Петербурге

"Если мы не начнём нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Межу тем главный кардиолог Минздрава предложил ужесточить ограничения из-за вируса. Он сделал такое заявление на фоне увеличения числа инфицированных. Только 3 мая в России зарегистрировано 10 366 заболевших, за всё время пандемии их число превысило 134 тысячи.

"Недостаточная дисциплинированность граждан в отношении самоизоляции может быть одной из причин увеличения числа новых случаев коронавируса, поэтому карантинные меры должны быть жёстче", - приводит РБК слова академика РАН Сергея Бойцова.

В России до 12 мая действует режим выходных дней с сохранением зарплаты. Работаю только продовольственные магазины, транспорт и жизненно важные предприятия с непрерывным циклом производства.

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