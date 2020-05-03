Останкинскую башню украсили открыткой с благодарностью врачам (видео)

Медиков благодарят за борьбу с коронавирусом

Останкинскую башню в Москве украсили открыткой с сердцем в благодарность медикам, которые борются с коронавирусом. Фасад телевышки подсветили красным и белым цветами. На огромной телеоткрытке видна надпись "Спасибо врачам!" и бьющееся сердце.

Российские врачи в последние дни не раз обращались к согражданам с просьбой остаться дома. Из-за нарушения режима самоизоляции может резко возрасти число инфицированных коронавирусом.

По состоянию на 3 мая, в России зарегистрировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 200 человек. В Москве заболели более 68 тысяч человек, зафиксировано 729 смертей от COVID-19.

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