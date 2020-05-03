Врач рассказал о страшных последствиях коронавируса для организма человека

Болезнь не похожа на обычный грипп

Коронавирус может поражать практически все органы человека. Раньше считалось, что основной удар принимают на себя лёгкие. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико обнародовал данные клинических проявлений новой инфекции.

Лёгкие человека по-прежнему считаются целью номер один для коронавируса, но, кроме них, он может поражать почки, сердце, сосуды, нервную систему.

"Это подтверждают результаты последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Они чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека", - сказал эксперт в интервью "Парламентской газете".

Ранее врачи сообщили о новых симптомах коронавируса. Кроме сухого кашля и высокой температуры болезнь может проявить себя высыпаниями на руках и животе.

По данным на 3 мая, в России выявлено 134 687 больных коронавирусом, умерли от болезни 1 280 человек. В мире заражённых насчитывается 3,4 миллиона, умерших – более 244 тысяч.

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