ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В психиатрической больнице в Петербурге произошло массовое заражение COVID-19

17:43
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Заболели врачи и пациенты

В городской психиатрической больнице имени Кащенко в Санкт-Петербурге произошло массовое заражение врачей и пациентов коронавирусом. Об этом на своей странице "Вконтакте" написал губернатор Александр Беглов.
В петербургской больнице произошло массовое заражение врачей коронавирусом

По его словам, диагноз COVID-19 выявлен у 28 пациентов и 16 врачей. Их всех переведут в другое лечебное учреждение. Губернатор сообщил, что в больнице идёт расследование причин заражения.

"Это ещё один повод напомнить о важности сокращения контактов. Для всех. Берегите себя. Вместе мы справимся!" - обратился к горожанам Беглов.

По последним данным, в Петербурге выявлены 5 029 больных коронавирусом, 34 человека скончались. Северная столица занимает третье место в России по числу заражённых. На первом месте – Москва с 68 606 больными, на втором – Подмосковье, там заражены 14 136 человек.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меры безопасности против распространения коронавируса
Меры безопасности против распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.