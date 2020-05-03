В психиатрической больнице в Петербурге произошло массовое заражение COVID-19

Заболели врачи и пациенты

В городской психиатрической больнице имени Кащенко в Санкт-Петербурге произошло массовое заражение врачей и пациентов коронавирусом. Об этом на своей странице "Вконтакте" написал губернатор Александр Беглов.

По его словам, диагноз COVID-19 выявлен у 28 пациентов и 16 врачей. Их всех переведут в другое лечебное учреждение. Губернатор сообщил, что в больнице идёт расследование причин заражения.

"Это ещё один повод напомнить о важности сокращения контактов. Для всех. Берегите себя. Вместе мы справимся!" - обратился к горожанам Беглов.

По последним данным, в Петербурге выявлены 5 029 больных коронавирусом, 34 человека скончались. Северная столица занимает третье место в России по числу заражённых. На первом месте – Москва с 68 606 больными, на втором – Подмосковье, там заражены 14 136 человек.

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