США предъявили Китаю официальное обвинение в распространении коронавируса

С заявлением выступил госсекретарь Помпео

США в очередной раз обвинили Китай в сокрытии фактов о распространении коронавируса. Заявление сделано на высшем дипломатическом уровне, оно прозвучало из уст госсекретаря Майка Помпео.

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сказал Помпео в интервью американскому телеканалу ABC News.

"Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала всё, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, некоторые доступны публично", - продолжил глава американской дипломатии.

По его словам, власти КНР пытались заглушить тех, кто пытался сообщить о реальной ситуации в Ухане. "Президент Трамп ясно дал понять, что мы намерены привлечь виновных в этом к ответственности, и мы сделаем это в своё время", - добавил госсекретарь.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. Официальная версия гласит, что вирус распространился на рынке, где торгуют мясом редких животных. В КНР эпидемия коронавируса не приняла угрожающего характера: в общей сложности там заразились чуть более 80 тысяч человек. В мире по состоянию на 3 мая инфицированы 3,4 миллиона, умерли более 244 тысяч больных.

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