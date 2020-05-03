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Как живёт без отца 13-летняя дочь Александра Абдулова

19:48
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Евгения стала совсем взрослой

Дочь Александр Абдулова своего отца не помнит – артист ушёл из жизни, когда ей был всего год. Сейчас Евгения уже взрослая барышня – девушке исполнилось 13 лет.
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Юная Женя мечтает стать актрисой, мама Юлия - вторая жена артиста - отдала её учиться в театральную студию. В соцсетях время от времени появляются снимки Евгении, а пользователи обсуждают, как она повзрослела.

Все отмечают, что девочка пошла в папу. И правда, глаза, нос, губы – вылитый Александр Абдулов. Гены всенародно любимого артиста – свидетельство того, что Женю ждёт большое будущее в кино, уверены поклонники. Кстати, она уже имеет опыт работы на съёмочной площадке: дебютную роль Евгения Абдулова сыграла в картине Аллы Суриковой "Любовь и сакс".

Александр Абдулов умер от рака в январе 2008 года. Ему было 54 года. Дочку Женю родила в марте 2007 года вторая жена артиста – Юлия Абдулова (Мешина). До этого в браке с Ириной Алфёровой артист удочерил её дочь Ксению.

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