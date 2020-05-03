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В Москве упростили процедуру оформления цифрового пропуска

19:23
  • воскресенье
  • 03 мая 2020

Его поможет получить голосовой помощник

Московские власти упростили процедуру получения цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Консультировать москвичей по выдаче пропусков начал голосовой помощник.
В Москве могут сократить выдачу цифровых пропусков

Теперь, позвонив по номеру 8(495)777-77-77 на Горячую линию московского правительства, жителям не обязательно ждать ответа оператора. Голосовой помощник гораздо быстрее подскажет, как оформить или продлить пропуск, поможет заполнить шаблон для получения пропуска по SMS и ответит на другие типовые вопросы.

Цифровые пропуска в Москве и области действуют до 11 мая включительно. Для выхода из дома в магазин, аптеку или банк оформление пропуска не требуется. Также свободно можно выйти погулять с собакой или выбросить мусор. Для поездки на такси, личном транспорте или в метро нужно оформить разрешение. 

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