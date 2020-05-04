За сутки в России зарегистрировано более 10 тысяч инфицированных коронавирусом

Общее число заражённых превысило 145 тысяч

За сутки в России зафиксировано 10 581 случай заражения коронавирусом, всего выявлено 145 268 человек с COVID-19. Наибольший прирост по-прежнему даёт Москва, за сутки зарегистрировано 5 795 больных. В столице с начала пандемии выявлено 74 401 заражённый.

В России до 12 мая действует режим выходных дней с сохранением заработной платы. Во многих регионах введён режим самоизоляции. Политики и врачи обратились к гражданам с просьбой оставаться в эти дни дома.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, от того, как россияне отнесутся к этой просьбе, зависит снятие или продление ограничений после 12 мая. Если граждане не будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, то некоторые ограничения могут быть сняты.

Между тем некоторые эксперты и врачи настаивают на продление режима самоизоляции до конца мая. Эта мера позволит резко сократить число заражённых коронавирусом и снизить нагрузку на лечебные учреждения и врачей.

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