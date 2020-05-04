За сутки в Москве выявлено 5795 случаев заражения коронавирусом

Всего в столице 74 401 инфицированный

5 795 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 74 401 человек, умерли 764 пациента. Число вылечившихся выросло до 7 029 человек.

В Москве до 12 мая действует режим самоизоляции и цифровых пропусков. Для поездки на личном или общественном транспорте гражданам необходимо оформить разрешение на сайте mos.ru. Без пропуска можно сходить в магазин, аптеку или банк, выбросить мусор или погулять с домашним животным.

С 3 мая в помощь москвичам, желающим оформить цифровой пропуск, заработал голосовой помощник столичного контакт-центра. Позвонив по телефону 8(495)777-77-77 можно, не дожидаясь ответа оператора, получить подробную консультацию по вопросу продления или получения пропуска.

По состоянию на 4 мая, в России зарегистрировано 145 268 случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 10 581 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 3,5 миллиона человек, умерло более 248 тысяч заразившихся.

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