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Индийских врачей осыпали лепестками роз в знак благодарности

12:48
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Медики во всём мире сражаются с коронавирусом

Глава американской дипломатии Майк Помпео обрушился с новыми обвинениями на Китай. Госсекретарь заявил: у США есть доказательства того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане. Но обнародовать их Вашингтон, как водится, не будет.
США предъявили Китаю официальное обвинение в распространении коронавируса

В Штатах сейчас сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. Несмотря на это, в парках и на пляжах - толпы людей. Образумиться призывает сограждан житель Флориды. В костюме смерти он ходит по песку, напоминая отдыхающим об опасности вируса, сообщает "ТВ Центр".

В Италии российские военные врачи помогают лечить пациентов и не допустить распространения болезни. В Ломбардии они продезинфицировали ещё два лечебных учреждения. В Сербии наши военные провели обработку в крупнейшей инфекционной клинике.

Благодарность тем, кто спасает жизни, выражают сейчас во всех странах. В Индии в знак признательности докторов осыпали лепестками роз с вертолётов. Всего в мире, по последним данным, уже более трёх с половиной миллионов заболевших. Почти 250 тысяч человек скончались.

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