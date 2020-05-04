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Снятие ограничений из-за коронавируса может растянуться на годы

13:56
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Запреты снимут после появления вакцины

Часть ограничений по коронавирусу в России сохранят до появления вакцины. Их снимут только тогда, когда появится лекарство или вакцина, об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24". Министр также отметил, что выход на плато по статистике заболевших не является поводом для ослабления ограничительных мер.
В России выведут специальных мышей для тестирования вакцины от COVID-19

После начала пандемии коронавируса эксперты сошлись во мнении, что вакцина от него может появится не ранее весны 2021 года. При этом есть множество проблем, связанных с её безопасностью.

Дело в том, что перед массовым применением она должна пройти тестирование на добровольцах, а это – чрезвычайно долгий процесс. Он может занять, по некоторым экспертным оценкам, от года до двух лет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцины от коронавируса никто получить не сможет. В свою очередь, заслуженный врач России Владимир Круглый считает, что появление вакцины можно ожидать только к концу этого года.

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