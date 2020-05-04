Россиянам разъяснили порядок оплаты нерабочих дней в мае

За работу 6-8 мая заплатят в обычном порядке
Нерабочие дни 6,7 и 8 мая оплачиваются по аналогии с апрельскими нерабочими днями, сообщили в Министерстве труда и занятости. Заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере.
Из-за распространения коронавируса Владимир Путин продлил режим выходных дней в стране до 11 мая включительно. Часть этих дней приходится на майские праздники.
После них власти обещают подумать о частичном снятии ограничений. При этом, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции, запретительные меры, напротив, могут усилить.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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