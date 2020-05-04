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Россиянам разъяснили порядок оплаты нерабочих дней в мае

14:44
  • понедельник
  • 04 мая 2020

За работу 6-8 мая заплатят в обычном порядке

Нерабочие дни 6,7 и 8 мая оплачиваются по аналогии с апрельскими нерабочими днями, сообщили в Министерстве труда и занятости. Заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере.
Кого не затронет указ о нерабочих майских днях

Из-за распространения коронавируса Владимир Путин продлил режим выходных дней в стране до 11 мая включительно. Часть этих дней приходится на майские праздники.

После них власти обещают подумать о частичном снятии ограничений. При этом, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции, запретительные меры, напротив, могут усилить.

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