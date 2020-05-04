Ветер и ливни: юг России испытал удар стихии

Подтоплены улицы и дома

Сразу несколько регионов на юге России оказались во власти непогоды. В Ставрополе после ливня подтоплены подвалы домов и подземные пешеходные переходы. В некоторых районах размыло грунт и образовались провалы.

Синоптики предупреждают: в ближайшие дни штормовая погода сохранится, порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду.

В Ростове-на-Дону воду с улиц приходилось откачивать спасателям. А в Волгограде на дорогах образовался настоящий потоп.

На одной из улиц уровень воды поднялся настолько, что затопило салон автобуса. Его пришлось остановить, а всех людей эвакуировать, сообщает "ТВ Центр".

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