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Как в России проходит акция "Георгиевская ленточка"

13:25
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Приняты все меры предосторожности

В память о Великой Победе стартовала всероссийская акция “Георгиевская ленточка”. В этом году из-за пандемии она проходит преимущественно в онлайн-режиме. Но ветеранам символы воинской славы вместе с продуктами и лекарствами доставят волонтёры. Фронтовики не только получают подарки, но и сами, пусть и дистанционно, проводят уроки мужества.
В России стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Старательно выводя буквы, воспитанники военных училищ, военнослужащие пишут письма ветеранам. В преддверии главного праздника страны солдатские треугольники с поздравлениями и пожеланиями разлетятся по всей стране.

Акция "Почта Победы" приурочена к 9 мая. В предпраздничные дни корреспонденцию от военнослужащих Центрального военного округа получат участники Великой Отечественной, сообщает "ТВ Центр".

Чёрно-оранжевые ленты - знак признательности ветеранам за их подвиг. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала по всей стране. И со всеми мерами предосторожности. Также волонтёры передают ленты в магазины и аптеки. Пожилым людям и ветеранам, которые находятся на самоизоляции, их привезут домой вместе с продуктами и лекарствами.

Сама акция пройдет онлайн. Всем, кто хочет поучаствовать, предлагают сфотографироваться с лентой и выложить фото с общим хештегом #георгиевскаяленточка и #лучшедома.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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