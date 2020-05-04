Как продлить цифровой пропуск в Москве

Процедура чрезвычайно проста

4 мая - последний день, когда в столице действуют ранее оформленные пропуска и можно продлить цифровое разрешение для поездок на работу. Для этого нужно воспользоваться сервисом nedoma.mos.ru.

Перейдя по вкладке "продлить цифровой пропуск", необходимо ввести уже имеющийся персональный 16-значный код. На номер телефона, который указывался получателем при оформлении первой заявки, придёт сообщение с кодом подтверждения. Если его ввести, рабочий пропуск будет автоматически продлен до 11 мая, сообщает "ТВ Центр".

Если цифровое разрешение не продлить, то 5 мая нужно будет оформлять новое. Номер автомобиля, номера карт "Тройка" и "Стрелка" обязательно должны быть внесены в систему. Для разовых поездок порядок запроса остался прежним. Таким цифровым разрешением можно воспользоваться дважды в неделю. А для волонтёрской деятельности и визита к врачу - ежедневно. Для передвижения пешком пропуск не требуется.

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