В Москве начался приём заявок на конкурс для технологичных стартапов

Оно помогут перспективным проектам

Стартовал приём заявок на конкурсы Московского инновационного кластера для технологичных стартапов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Они направлены на помощь перспективным российским проектам в привлечении инвестиций и заключении контрактов.

Уже начался приём заявок на первый конкурс - Social Tech Challenge, ориентированный на технологии для цифрового рынка труда. "Конкурс рассчитан на современные технологичные проекты. Принять участие могут стартапы на самых разных стадиях развития - от идеи с первичной стратегией выхода на рынок до работающего бизнеса", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в отличие от акселерационных программ, конкурс проходит в более ускоренном формате. Он не включает образовательную составляющую и направлен исключительно на практическое применение, внедрение и масштабирование готовых решений, но займёт важное место в ряде мер поддержки технологического бизнеса и позволит новаторам заявить о себе.

Подать заявку на участие в первом конкурсе можно до 31 мая. 15 июня эксперты отберут финалистов, а 16 июля будут объявлены имена победителей.

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