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В Москве начался приём заявок на конкурс для технологичных стартапов

10:45
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Оно помогут перспективным проектам

Стартовал приём заявок на конкурсы Московского инновационного кластера для технологичных стартапов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Они направлены на помощь перспективным российским проектам в привлечении инвестиций и заключении контрактов.
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Уже начался приём заявок на первый конкурс - Social Tech Challenge, ориентированный на технологии для цифрового рынка труда. "Конкурс рассчитан на современные технологичные проекты. Принять участие могут стартапы на самых разных стадиях развития - от идеи с первичной стратегией выхода на рынок до работающего бизнеса", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в отличие от акселерационных программ, конкурс проходит в более ускоренном формате. Он не включает образовательную составляющую и направлен исключительно на практическое применение, внедрение и масштабирование готовых решений, но займёт важное место в ряде мер поддержки технологического бизнеса и позволит новаторам заявить о себе.

Подать заявку на участие в первом конкурсе можно до 31 мая. 15 июня эксперты отберут финалистов, а 16 июля будут объявлены имена победителей.

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