ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы (видео)

11:26
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Над городом пролетели десятки самолётов

Над Москвой пролетели десятки военных самолётов и вертолётов. В городе прошла репетиция воздушной части Парада Победы. В этом году 9 мая прохождения военной техники по Красной площади не будет, основная часть смотра перенесена из-за пандемии коронавируса.

Пользователи соцсетей выкладывают ролики с пролётом военной техники над улицами и площадями Москвы. Самолёты и вертолёты также пролетели над Подмосковьем, они базируются на аэродромах в Жуковском и Кубинке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Репетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.