В Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы (видео)

Над городом пролетели десятки самолётов

Над Москвой пролетели десятки военных самолётов и вертолётов. В городе прошла репетиция воздушной части Парада Победы. В этом году 9 мая прохождения военной техники по Красной площади не будет, основная часть смотра перенесена из-за пандемии коронавируса.

Пользователи соцсетей выкладывают ролики с пролётом военной техники над улицами и площадями Москвы. Самолёты и вертолёты также пролетели над Подмосковьем, они базируются на аэродромах в Жуковском и Кубинке.

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