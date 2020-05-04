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Конец красивой истории: Самойлова отнесла в загс заявление о разводе с Джиганом

11:47
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Звёздная пара расходится

Модель Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом. Заявление в загс она отнесла 20 апреля, спустя два месяца после рождения сына Давида, пишет "Комсомольская правда" и публикует копию  документа.
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В конце марта, когда вся семья прилетела из США, Самойлова официально объявила о разводе. Поклонники надеялись, что это лишь эмоции и супруги помирятся, но, судя по всему, примирения не произошло.

Скандал в звёздной семье разразился в начале марта этого года. Всё произошло в Майами спустя несколько дней после появления на свет Давида. Рэпер стал вести себя вызывающе, потом попал в клинику для наркоманов. Там он сбрил бороду и брови, выкладывал в Сеть странные видео.

Поженились Джиган и Самойлова в красивую дату – 12.12.12. У пары четверо детей – три девочки и мальчик.

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