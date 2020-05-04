Студенты медвузов получат надбавки за работу в коронавирусных стационарах

За летнюю практику можно заработать до 175 тысяч рублей

Московские власти доплатят студентам, которые захотят пройти летнюю практику в коронавирусных стационарах и отделениях больниц. Студентам на должности младшей медсестры заплатят 115 тысяч рублей, на должности медсестры - 175 тысяч. Соответствующий приказ был подписан руководителем департамента здравоохранения Алексеем Хрипуном.

Студентам-медикам предлагается на выбор несколько вариантов работы - пройти практику в столичных медицинских учреждениях или трудоустроиться на должность младшего медицинского или среднего медицинского персонала. Молодые люди будут направлены департаментом здравоохранения Москвы в один из стационаров города, в котором есть необходимость в дополнительных специалистах.

Работать студенты будут по шесть часов в сутки. Их обеспечат бесплатным питанием и средствами индивидуальной защиты.

По последним данным, в Москве выявлено более 74 тысяч больных короновирусом, умерли 764 человека. Власти сообщили о строительстве дополнительных стационаров для приёма инфицированных. Их возведут на ВДНХ, в парке "Сокольники" и в торговом центре "Москва".

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