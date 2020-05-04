Правительство выделило 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом

Деньги помогут людям пережит пандемию

Правительство выделило 10 миллиардов рублей на реализацию проектов для борьбы с коронавирусом. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Деньги направят в “Российский фонд технологического развития”. Его сотрудники будут предоставлять займы для производства и закупки лекарств, медицинского оборудования и индивидуальных средств защиты от коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

Бюджеты регионов получат два миллиарда рублей на субсидии для малого и среднего бизнеса. Особую поддержку окажут участникам долевого строительства и застройщикам. Фонду защиты прав дольщиков выделили 30 миллиардов рублей. Эти средства должны помочь решить проблемы более 10 тысяч граждан.

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