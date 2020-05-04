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Кто помогает слабослышащим людям во время пандемии

15:17
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Организована "горячая линия"

В России появилась специальная "горячая линия" для тех, кто в режиме самоизоляции не может вызвать помощь по телефону. Это глухие и слабослышащие люди. Заявку можно отправить по смс или записать видео-сообщение.

Волонтёры обрабатывают все запросы и отправляются по указанным адресам. Они привозят лекарства и продуктовые наборы. Общаться на языке жестов помогает сурдопереводчик по видеосвязи, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, волонтёры объясняют правила поведения во время эпидемии коронавируса. С инициативой создать такой колл-центр выступили добровольцы "Молодой гвардии" "Единой России".

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