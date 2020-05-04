В каком порядке будут снимать ограничения по коронавирусу в России

Финальной точкой станут массовые мероприятия

Стало известно, в каком порядке в России будут снимать введённые из-за коронавируса ограничения. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь. Попова подчеркнула, что это будет финальной точкой. Но, в любом случае, часть запретительных мер будет достаточно долго действовать для пожилых и людей с хроническими патологиями.

Глава надзорного ведомства подчеркнула, что россиянам придётся жить определенное время, пока не будет создано лекарство или вакцина от COVID-19.

"Мы идём в правильном направлении, чтобы мы быстрее двигались, нам нужно неукоснительно соблюдать те требования, которые есть", - резюмировала Попова.

С конца марта в России введён режим самоизоляции. Не работают развлекательные учреждения, рестораны, кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные залы.

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