Кремль назвал дату совещания с Путиным на тему снятия ограничений

Президент выслушает рекомендации специалистов

Президент Владимир Путин 6 мая в режиме видеоконференции проведёт совещание, посвященное исполнению мер по борьбе с коронавирусом. На совещании также будут обсуждаться рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В своём обращении к гражданам страны 28 апреля президент заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Ограничительные меры в России действуют уже более месяца, за это время удалось не допустить резкого скачка числа заболевших коронавирусом.

По данным на 4 мая, в России насчитывается более 145 тысяч инфицированных, 1 356 человек умерли. Больше половины заболевших находятся в Москве, в столице скончались 764 человека.

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