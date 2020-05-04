Рубль стремительно дешевеет на фоне мировой нестабильности

Российская валюта упала в цене

Курс доллара превысил 75 рублей впервые с 22 апреля. Торги 4 мая открылись резким падением российской национальной валюты. Рубль просел до 75 рублей за доллар и 83 рублей за евро.

Эксперты связывают падение рубля с общей нестабильной обстановкой в мире из-за пандемии коронавируса. Также большое значение имеет ситуация, сложившаяся на американском фондовом рынке. 1 мая рынок акций в США закрылся падением.

На рынке углеводородов тоже не всё в порядке: нефть марки Brent снижается на 1,67% до 26,08 доллара, стоимость барреля WTI падает на 6,06% до 18,58 доллара.

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