Московским школьникам выставят годовые отметки раньше срока

Подготовка к ЕГЭ продолжится

В этом году из-за пандемии коронавируса и введённых в связи с ней ограничений московским школьникам выставят итоговые оценки 15 мая. Дистанционные уроки после этого продолжатся, но участвовать в них можно будет по желанию. Учителя не будут ставить оценки и задавать домашние задания.

После 18 мая ученики 9 и 11 классов смогут удалённо готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Ясность по проведению экзаменов будет после майских праздников. Пока основные сроки ЕГЭ перенесли на период с 8 июня, не исключено, что экзамен пройдёт в сентябре.

С конца марта в России ввели ограничения из-за коронавируса, которые коснулись школьников и студентов. Для них организовано дистанционное обучение.

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