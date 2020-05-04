ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московским школьникам выставят годовые отметки раньше срока

17:30
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Подготовка к ЕГЭ продолжится

В этом году из-за пандемии коронавируса и введённых в связи с ней ограничений московским школьникам выставят итоговые оценки 15 мая. Дистанционные уроки после этого продолжатся, но участвовать в них можно будет по желанию. Учителя не будут ставить оценки и задавать домашние задания.
Минпросвещения изменило место проведения ЕГЭ-2020

После 18 мая ученики 9 и 11 классов смогут удалённо готовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Ясность по проведению экзаменов будет после майских праздников. Пока основные сроки ЕГЭ перенесли на период с 8 июня, не исключено, что экзамен пройдёт в сентябре.

С конца марта в России ввели ограничения из-за коронавируса, которые коснулись школьников и студентов. Для них организовано дистанционное обучение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.