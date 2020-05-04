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Ударная группа кораблей НАТО замечена у российской границы

19:34
  • понедельник
  • 04 мая 2020

За ней следят наши военные

Северный флот следит за действиями кораблей НАТО в Баренцевом море. Вблизи российских границ находятся три американских эсминца и британский фрегат. ВМС США утверждают, что корабли проводят операцию по обеспечению безопасности.
В Чёрное море зашёл американский эсминец с крылатыми ракетами

До захода в Баренцево море четыре натовских корабля из ударной группировки Альянса проводили совместные военные учения в Норвежском море. Там они отрабатывали противодействие подводным лодкам вероятного противника.

В последнее время корабли НАТО достаточно часто появляются у российских границ. В начале апреля в Чёрном море наши ВМФ пристально следили за американским эсминцем "Портер".

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