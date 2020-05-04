Сделан прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России

До него ещё далеко

До выхода на плато по коронавирусу в России ещё далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. "Мы с вами находимся далеко от этой точки. Мэр Москвы сказал, что мы прошли одну четвёртую пути. Сложно сказать: одну четвёртую, одну треть или одну вторую, но точно мы ещё не добрались до пика", - сказал врач.

По его мнению, одна из причин роста заболеваемости в России – несоблюдение гражданами режима самоизоляции. От этого растёт число госпитализаций, перевод пациентов в палаты интенсивной терапии и большое число больных на ИВЛ.

Многие эксперты ранее высказывали мнение, что спад заболеваемости коронавирусом в России начнётся не раньше середины июля. Вторая волна инфицирования COVID-19 может накрыть нашу страну в сентябре-октябре.

По данным на 4 мая, в России зарегистрировано более 145 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли 1 356 человек. В мире с начала пандемии умерло 244 тысячи, всего заболели 3,4 миллиона человек.

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