Находящегося в России Януковича заочно арестовали в Киеве

Политика снова вызвали на допрос

Суд в Киеве заочно арестовал на 2 месяца экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти. Как сообщил РИА Новости адвокат политика, защита намерена подать апелляцию.

Ранее находящегося на территории России Януковича повторно вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины. На прошлый допрос 30 апреля он не явился, следующая дата – 13 мая.

В январе 2019 года суд в Киеве приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Экс-президент и его адвокаты подали апелляцию на это решение.

После событий 2014 года на Украине Виктор Янукович проживает в России. Он давно не делал политических заявлений и не появлялся на публике.

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