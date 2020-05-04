Студенты рассказали о решении практиковаться в коронавирусных больницах

Москва доплачивает за работу с больными COVID-19

Медицинские вузы, их преподаватели, аспиранты и студенты с первых дней пандемии помогают отечественному здравоохранению, а с 1 мая приказом Минздрава и Минобрнауки разрешено привлекать студентов медвузов к работе с зараженными COVID-19. Студенты медицинских вузов рассказали журналистам издания "Аргументы и Факты" о своём решении практиковаться в коронавирусных больницах.

Студент-медик 4 курса Дмитрий Млечко только завершил смену. Он один из первых, кто решил войти в "красную" зону, и трудоустроился медбратом в отделение для инфицированных коронавирусом Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого.

Врачом мечтал стать с детства, хотя в семье у нас врачей никогда не было. Мне всегда была интересна медицина. Ну, как и каждый, кто выбирает эту профессию, хотелось быть полезным людям. Когда объявили пандемию, я понял, что сидеть дома, сложа руки, неправильно, да и просто невозможно. Я - будущий врач и должен быть там, где могу помочь, поэтому даже вопросов не стояло - идти или нет.

Ещё один четверокурсник Максим Мытник - будущий педиатр. Еще в апреле попросился на практику в Коммунарку. В семье не сразу узнали, где Максим проходит практику, студент решил лишний раз не волновать близких.

Я маме не все карты раскрыл, потому что знал, что, скорее всего, очень сильно испугается и будет переживать. Папе она сказала только спустя неделю или через полторы моей работы. Оба в итоге поддержали моё решение. Звонят мне постоянно, спрашивают о работе и здоровье.

Студентка 6 курса педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Мария Милёхина работает в терапевтическом отделении больницы № 40 в Коммунарке. Ей наиболее близка работа с детьми. От общения с ними получаешь отдачу, говорит студентка.

Помочь врачам - это наш долг как медиков. Мы буквально через два месяца окончим университет и выйдем во взрослую жизнь и не будем ничем отличаться от других медицинских работников.

Ординаторы, аспиранты и студенты Сеченовки одними из первых вышли на борьбу с коронавирусной инфекцией, работая в городских и университетских клиниках, участвуя в волонтерском движении. Студентка 5-го курса факультета "Лечебное дело" Сабира Тамбиева тоже оказалась в числе добровольцев.

Перед тем как мы начали работать, нас собрал главный врач больницы, все объяснил, успокоил, сказал, чтобы мы ничего не боялись и пояснил, что главное придерживаться всех мер предосторожности. Средств индивидуальной защиты всем хватает, есть прекрасная отдельная зона отдыха, где можно отдохнуть, покушать.

Столичные больницы принимают на работу и практику студентов медицинских вузов. Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей, студенты на должности младшей медсестры - 115 тысяч, на должности медсестры - 175 тысяч рублей.

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