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В Мосгордуме решение о бесплатных парковках для столичных волонтёров сочли верным

19:04
  • понедельник
  • 04 мая 2020

От этого зависит их работа

Руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов назвал верным решение городских властей сделать парковки столицы бесплатными для волонтеров - так они смогут оперативнее оказывать помощь нуждающимся. Об этом он сообщил Агентству городских новостей "Москва".
Путин предложил распространить программы поддержки медиков на волонтеров

"Решение о парковках абсолютно верное, нужное - многие волонтеры, пользуясь своим транспортом, могут оперативно доехать к нуждающимся москвичам, которые иногда проживают далеко от остановок общественного транспорта, метро или, например, находятся на самоизоляции в ближнем Подмосковье. Конечно, бесплатная парковка - очень правильное решение, которое поможет нашим волонтерам эффективно работать", - сказал Орлов.

Депутат подчеркнул важность волонтерской работы. По его словам, из-за эпидемии коронавирусной инфекции страна и город столкнулись не только с "колоссальной проблемой и бедой", но и увидели "настоящий героизм, как проявляются лучшие человеческие качества".

Мы видим героизм наших врачей и медицинских работников, которые ценой собственной жизни спасают жизни москвичей. Мы видим героизм социальных работников, которые помогают тем, кто оказался сейчас в трудном положении, кто находится на самоизоляции, на карантине, в первую очередь, это как раз пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, инвалиды.

Как сообщалось, общественный транспорт столицы и городские парковки будут бесплатными для волонтеров. Также ранее президент Владимир Путин поддержал идею частично распространить на волонтеров программы поддержки, предусмотренные для борющихся с коронавирусом медиков.

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