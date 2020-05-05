Число заболевших COVID-19 в России увеличилось до 155 тысяч

За сутки выявлено более 10 тысяч инфицированных

За сутки в России зафиксировано 10 102 случая заражения коронавирусом, всего выявлено 155 370 человек с COVID-19. Наибольший прирост по-прежнему даёт Москва, за сутки зарегистрировано 5 714 больных. В столице с начала пандемии выявлено 80 115 заражённых.

В России до 11 мая включительно действует режим выходных дней. Первые дни месяца объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Также в стране введён режим самоизоляции для граждан; закрыты кинотеатры, рестораны, увеселительные и спортивные учреждения, салоны красоты.

После майских праздников, если не будет резкого скачка числа заболевших, ограничительные меры будут постепенно отменяться. 6 мая президент Владимир Путин проведёт совещание, на котором заслушает доклад о плане снятия ограничений по коронавирусу.

В Москве действует система электронных пропусков. Для поездки на личном или общественном транспорте необходимо оформить разрешение на сайте mos.ru. Для похода в магазин, банк или аптек пропуск не нужен.

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