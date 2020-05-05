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В Москве за сутки выявлено 5714 случаев заражения коронавирусом

10:45
  • вторник
  • 05 мая 2020

Общее число инфицированных превысило 80 тысяч

5 714 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 80 115 человек, умерли  816 пациентов. Число вылечившихся выросло до 7 870 человек.
В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

Пациентов с коронавирусом в Москве доставляют в более чем 30 лечебных учреждений. Кроме того, на базе выставочных комплексов "Сокольники" и "Крокус-Экспо" возводятся госпитали для лечения больных COVID-19.

Увеличено количество тестов, которые проводятся в столице. Также делаются анализы на антитела к новому вирусу. Тесты проводят как государственные, так и частные клиники.

По состоянию на 5 мая, в России зарегистрировано 155 370 случаев выявления коронавируса, умерло от болезни 1 451 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 3,6 миллиона человек, умерло более 250 тысяч заразившихся.

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