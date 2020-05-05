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Ещё 297 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

10:01
  • вторник
  • 05 мая 2020

Число победивших болезнь неуклонно растёт

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 297 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, выздоровевших от COVID-19, достигло в столице  7 870.
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Больных в Москве лечат в стационарах или дома в зависимости от их состояния. При амбулаторном лечении запрещено выходить из дома, люди обязаны соблюдать строгий карантин.

Московские врачи применяют новую технологию лечения больных с коронавирусной инфекцией: им переливают плазму уже переболевших граждан, в которой есть антитела к вирусу. Власти просят пациентов, победивших болезнь, сдавать для этих целей кровь. За это полагается денежное вознаграждение.

По данным на 4 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 74 401 пациенту, умерли с начала пандемии 816 человек. В России больных зарегистрировано 145 268, в мире - 3,6 миллиона  человек инфицированы коронавирусом.

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