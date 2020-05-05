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Израиль нанёс авиаудар по Сирии

12:20
  • вторник
  • 05 мая 2020

Атаку отразили силы ПВО страны

В ночь на 5 мая сразу две сирийские провинции подверглись ракетным атакам. Как сообщает местные СМИ, удары были нанесены по позициям правительственных войск в Дейр-эз-Зоре. Часть ракет сбили до того, как они достигли целей.

Ещё одна атака произошла в провинции Алеппо. Снаряд упал на территории военного склада с боеприпасами. Пламя и густой чёрным дым были видны за несколько километров. СМИ обвиняют в атаках израильские ВВС. В армии Израиля отказались комментировать эту информацию.

Между тем сирийские власти сейчас активно восстанавливают пострадавшие от войны районы. Но перед этим работы по разминированию проводят сапёры.

Смотрите репортаж специального корреспондента "ТВ Центра" Павла Прокопенко.

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