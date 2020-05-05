ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С улучшением погоды в России растёт число нарушителей режима самоизоляции

11:30
  • вторник
  • 05 мая 2020

В регионах их стало больше

В Омской области и в Краснодарском крае на карантин закрыли две районные больницы. У нескольких пациентов там выявили коронавирус. Всех, кто с ними контактировал, изолировали. В Саратовской области ввели запрет на посещение села Озёрное. Там на карантин закрыли местный интернат, где были зарегистрированы случаи заболевания. В регионах продолжает расти число нарушителей самоизоляции. Всех, кто ставит под угрозу здоровье людей, ждут крупные штрафы.

Как это было: массовое нарушение режима самоизоляции в Петербурге
"Самоизоляционеры": видео разгона нарушителей карантина в Чечне
Как помогают волонтеры в период самоизоляции

Ранним утром на московских улицах лишь редкие автомобили и патрули полиции. Индекс самоизоляции превышает "четыре" по пятибалльной школе. Хороший показатель. Но, как показывает опыт предыдущих дней, к полудню картина меняется. И многие, кто вышел из дома, явно не спешат на работу или по каким-либо неотложным делам.

В праздничные дни особое внимание лесопарковым зонам и берегам водоёмов. В последнее время зафиксированы неоднократные случаи, когда граждане срывали ленты и даже ломали ограждения закрытых мест отдыха. Теперь повсеместно - усиленные патрули, на пляжах установлены дополнительные камеры наблюдения, сообщает "ТВ Центр".

На спортплощадке дети играют в футбол, а совсем рядом по совпадению стоит машина скорой помощи и, судя по костюмам медиков, не исключено, что они приехали за больным с коронавирусом.

А в Санкт-Петербурге молодые люди решили пожарить шашлык прямо на Сенной площади. Вероятно, рассчитывали на множество лайков, а получили лавину гневных комментариев и пристальное внимание к ролику со стороны полиции. Теперь блогеры-любители извиняются, но судя по интонациям, своей ошибки так и не осознали.

Самолюбование для многих куда важней, чем соблюдение режима самоизоляции, о чём так просят врачи и военнослужащие, которые в круглосуточном режиме строят по всей стране новые медицинские центры.  В Калининграде и Петропавловске-Камчатском госпитали будут сданы досрочно. Причем возводить здание на Камчатке пришлось по индивидуальному проекту из-за высокой сейсмичности. А материалы и оборудование доставляли самолётами транспортной авиации и даже на кораблях ВМФ.

Новый метод в борьбе с коронавирусом решили применять в другом дальневосточном регионе - на Сахалине. Теперь всех, кто прибывает на остров, будут тестировать на коронавирус ещё в аэропортах вылета - Москве, Новосибирске, Хабаровске и других.

Всех граждан, особенно пожилых, настоятельно просят оставаться дома. Помощь нуждающимся оказывают волонтёры и местные власти. Так в Москве, по поручению мэра столицы, организовали доставку дров пенсионерам, которые самоизолировались на дачах в Подмосковье. Заявки принимают по телефону горячей линии. Экспедиторы работают в масках и соблюдая социальную дистанцию.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Нарушители самоизоляции
Нарушители самоизоляции
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.