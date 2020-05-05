С улучшением погоды в России растёт число нарушителей режима самоизоляции

В регионах их стало больше

В Омской области и в Краснодарском крае на карантин закрыли две районные больницы. У нескольких пациентов там выявили коронавирус. Всех, кто с ними контактировал, изолировали. В Саратовской области ввели запрет на посещение села Озёрное. Там на карантин закрыли местный интернат, где были зарегистрированы случаи заболевания. В регионах продолжает расти число нарушителей самоизоляции. Всех, кто ставит под угрозу здоровье людей, ждут крупные штрафы.

Ранним утром на московских улицах лишь редкие автомобили и патрули полиции. Индекс самоизоляции превышает "четыре" по пятибалльной школе. Хороший показатель. Но, как показывает опыт предыдущих дней, к полудню картина меняется. И многие, кто вышел из дома, явно не спешат на работу или по каким-либо неотложным делам.

В праздничные дни особое внимание лесопарковым зонам и берегам водоёмов. В последнее время зафиксированы неоднократные случаи, когда граждане срывали ленты и даже ломали ограждения закрытых мест отдыха. Теперь повсеместно - усиленные патрули, на пляжах установлены дополнительные камеры наблюдения, сообщает "ТВ Центр".

На спортплощадке дети играют в футбол, а совсем рядом по совпадению стоит машина скорой помощи и, судя по костюмам медиков, не исключено, что они приехали за больным с коронавирусом.

А в Санкт-Петербурге молодые люди решили пожарить шашлык прямо на Сенной площади. Вероятно, рассчитывали на множество лайков, а получили лавину гневных комментариев и пристальное внимание к ролику со стороны полиции. Теперь блогеры-любители извиняются, но судя по интонациям, своей ошибки так и не осознали.

Самолюбование для многих куда важней, чем соблюдение режима самоизоляции, о чём так просят врачи и военнослужащие, которые в круглосуточном режиме строят по всей стране новые медицинские центры. В Калининграде и Петропавловске-Камчатском госпитали будут сданы досрочно. Причем возводить здание на Камчатке пришлось по индивидуальному проекту из-за высокой сейсмичности. А материалы и оборудование доставляли самолётами транспортной авиации и даже на кораблях ВМФ.

Новый метод в борьбе с коронавирусом решили применять в другом дальневосточном регионе - на Сахалине. Теперь всех, кто прибывает на остров, будут тестировать на коронавирус ещё в аэропортах вылета - Москве, Новосибирске, Хабаровске и других.

Всех граждан, особенно пожилых, настоятельно просят оставаться дома. Помощь нуждающимся оказывают волонтёры и местные власти. Так в Москве, по поручению мэра столицы, организовали доставку дров пенсионерам, которые самоизолировались на дачах в Подмосковье. Заявки принимают по телефону горячей линии. Экспедиторы работают в масках и соблюдая социальную дистанцию.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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