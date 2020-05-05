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Безработица в США бьёт рекорд времён Великой депрессии

12:50
  • вторник
  • 05 мая 2020

Причина - пандемия коронавируса

Последние данные по коронавирусу в мире - почти 3 миллиона 600 тысяч заболевших, умерли 252 тысячи человек. В США, которые лидируют по всем показателям, переломить ситуацию пока не удаётся. Чтобы покрыть расходы, связанные с распространением коронавируса, Минфин планирует занять рекордные три триллиона долларов. С начала эпидемии в Штатах скончалось уже почти 69 тысяч человек.

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К началу лета по прогнозам президентской администрации в стране будут фиксировать по 200 тысяч новых случаев заболевания в день. В Нью-Йорке  больных уже приходится размещать даже в кафедральном соборе. Несмотря на неутешительную статистику, сегодня Сенат США возобновил работу.  Прежде чем отправиться на первое после карантина заседание, члены верхней палаты предусмотрительно надевают маски.

Пакеты мер, о которых говорит сенатор, обойдутся Минфину в копеечку. На покрытие расходов ведомство займет три триллиона долларов, это в пять раз больше, чем в разгар финансового кризиса 2008 года. Уровень безработицы в стране сравнивают с тем, что был во времена Великой депрессии, сообщает "ТВ Центр".

Поиском средств на борьбу с эпидемией, а точнее на поиск вакцины заняты и в Старом свете. Европейские лидеры запустили двухнедельный онлайн-марафон по сбору денег, поочередно объявляя, сколько та или иная страна готова вложить в общее дело.

Не дожидаясь заметного улучшения эпидемиологической обстановки, некоторые страны всё-таки начали снимать ограничения.  В Италии открыли парки и городские сады. А вот Сенат Франции, напротив, пока отверг стратегию по выходу страны из режима изоляции.

 Пока весь мир занят поиском решения проблем, США продолжают эти самые проблемы раздувать, причём, на пустом месте. Вашингтон по-прежнему настаивает: вирус распространился по миру из лаборатории в Ухани. ВОЗ тут же потребовала предоставить доказательства.  Тем более что эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что вирус имеет не искусственное, а животное происхождение. Однако, традиционно громкие обвинения американцев пока так и остаются просто словами.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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