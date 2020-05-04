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Москвичам напомнили о необходимости продления цифровых пропусков

19:53
  • понедельник
  • 04 мая 2020

Это нужно сделать до конца суток 4 мая

4 мая истекает срок действия рабочих электронных пропусков в Москве. Если их не продлить в этот день, то 5 мая придётся оформлять новое разрешение, напомнили в департаменте транспорта города.

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"Если вы не продлили цифровой пропуск, самое время сделать это сегодня, иначе завтра придется оформлять новый", - говорится в сообщении дептранса.

Процедура получения и продления пропуска предельно проста. Для этого нужно зайти на сайт nedoma.mos.ru и найти необходимый раздел. Продлить пропуск необходимо не меньше чем за 5 часов до выезда, для этого в поле необходимо ввести код пропуска. На номер телефона, который был указан при получении пропуска, будет отправлена смс с подтверждающим кодом.

Цифровые пропуска действуют в Москве до 11 мая включительно. Решение о прекращении действия  или продлении пропускного режима столичные власти примут позднее. Пропуск необходим для поездки на личном или общественном транспорте. Для передвижения пешком он не нужен.

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