Правительство освободило регионы от выплат по госкредитам

Средства пойдут на борьбу с коронавирусом

Российские регионы на год освободили от выплат по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Средства, предусмотренные для погашения долга, могут быть направлены на устранение последствий пандемии коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

До 2024 года регионы будут выплачивать по 5% задолженности, а в следующий трёхлетний период оставшуюся часть равными долями. Также предусмотрена возможность досрочного погашения кредитов, сообщает "ТВ Центр".

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