Мадуро: "Американские заговорщики пытались меня убить"

Вашингтон отрицает прозвучавшие в Каракасе обвинения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что среди участников вооружённого вторжения в его страну были два гражданина США. Это сотрудники личной охраны Дональда Трампа. Преступников поймали 3 мая при попытке незаконно пересечь морскую границу на катерах.

По словам Мадуро, наёмники собирались убить его и совершить государственный переворот. Костяк группировки составляли колумбийцы. Венесуэльские военные ликвидировали восьмерых участников. Десять человек взяли под стражу. У них изъяли документы, средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж. Задержанные дают показания.

В Госдепе США назвали дезинформацией сообщение Каракаса об участии американских граждан в этом инциденте. Богота также отрицает обвинения в причастности к нападению, сообщает "ТВ Центр".

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