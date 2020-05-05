Пожарные в Сибири сражаются с поджигателями травы

В лесах много возгораний

В России за сутки потушили более 14 тысяч гектаров леса. Самая сложная ситуация по-прежнему в Забайкалье и Хабаровском крае. Там огнём охвачено около 40 тысяч гектаров тайги. На Урале спасатели проводят рейды, ищут нарушителей, которые разводят костры и сжигают сухую траву. С воздуха за обстановкой следят беспилотники.

Более чем в полусотне регионах страны введен особый противопожарный режим. Для таких мер есть веские основания. Из 75 пожаров, ликвидированных за сутки, почти два десятка в частном секторе, сообщает "ТВ Центр".

Вслед за Западной Сибирью мобилизованы спасатели Приволжья и Урала. С помощью дронов мониторят ситуацию с воздуха. По следам нарушителей идет рейд. В Свердловской области с 1 мая под строгим запретом разведение костров, сжигание сухой травы и проведение любых огневых работ.

В Ульяновской области на борьбу с огнем выдвинулся вертолет МИ-8. Он сделал шесть сбросов воды на природные очаги пожаров, которые подошли вплотную к поселку Глотовка.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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