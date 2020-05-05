"Цифровой прорыв": открыта регистрация на IT-марафон

Он проходит в онлайн-формате

Открылась регистрация на масштабный IT-марафон, который проводится в рамках всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", одного из ведущих проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в онлайн-формате. Основная задача проекта - поиск одарённых молодых специалистов. Конкурс это – и возможность пообщаться с ведущими экспертами, и начало успешной карьеры. Помимо денежных призов, победители получат приглашения пройти стажировку в крупных IT-компаниях.

Как заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, конкурс решает многие интересные задачи, которые полезны как для интернет-сообщества, IT-сообщества, так и для профессионалов, компаний, представителей малого и среднего бизнеса, крупных корпораций, госкорпораций и для самого государства.

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