ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Цифровой прорыв": открыта регистрация на IT-марафон

13:40
  • вторник
  • 05 мая 2020

Он проходит в онлайн-формате

Открылась регистрация на масштабный IT-марафон, который проводится в рамках всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", одного из ведущих проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в онлайн-формате. Основная задача проекта - поиск одарённых молодых специалистов. Конкурс это – и возможность пообщаться с ведущими экспертами, и начало успешной карьеры. Помимо денежных призов, победители получат приглашения пройти стажировку в крупных IT-компаниях.

Как заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, конкурс решает многие интересные задачи, которые полезны как для интернет-сообщества, IT-сообщества, так и для профессионалов, компаний, представителей малого и среднего бизнеса, крупных корпораций, госкорпораций и для самого государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
"Цифровой прорыв"
"Цифровой прорыв"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.