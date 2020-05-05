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Россияне смогут увидеть звездопад ближайшей ночью

15:42
  • вторник
  • 05 мая 2020

Небо украсит метеорный поток

Интенсивный звездопад смогут наблюдать россияне ночью 6 мая. Каждый час на тёмном небе будут вспыхивать десятки ярких огней. Это метеорный поток Майские Аквариды из созвездия Водолея.

Он как раз достиг своего пика. На большой скорости небесные тела влетают в атмосферу и сгорают на высоте 84 километров, сообщает "ТВ Центр". Разглядеть их можно в предрассветные часы. Любоваться лучше всего за городом. Жителям мегаполисов помешает уличное освещение.

Звёзды будут сыпаться на землю все ближайшие ночи, вплоть до 28 мая. Так что есть время загадать желание. 

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