Для ветеранов в Севастополе провели парад под окнами домов

Для них звучат военные песни

Рота почётного караула, военный марш и любимые песни о Великой Отечественной. Парады прямо под окнами ветеранов проводят в Севастополе. Так в Крыму, соблюдая меры предосторожности, поздравляют фронтовиков с 75-летием Великой Победы.

Рота почётного караула, оркестр и ансамбль Черноморского флота. Песни победы в эти дни звучат для каждого участника Великой Отечественной войны. В таком формате ветеранов начали поздравлять ещё в феврале. Военнослужащие под постоянным медицинским наблюдением, в воинских частях ведётся работа по раннему выявлению случаев заражения. Поэтому акция министерства обороны по сути единственная возможность безопасно отметить праздник, сообщает "ТВ Центр".

Персональные парады для ветеранов – в условиях пандемии стали праздником для десятков, а то и сотен человек. Соседи выходят на балкон и присоединяются к поздравлениям, благодарят героев за великую Победу. Их благодарят за мирное небо над головой, за то, что вынесли на своих плечах все тяготы и невзгоды войны, выполнили свой долг. Их подвиг, сила и вера никогда не иссякнут, а навсегда останутся в сердцах благодарных потомков.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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